الأهلي يحقق فوزا مثيرا على المصري ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر (فيديو)
الأهلي تأهل إلى نصف النهائي ليرافق الزمالك وبيراميدز وإنبي.
تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد فوزه المثير بنتيجة 2/1 على المصري البورسعيدي في ربع النهائي، اليوم الخميس.
وعلى استاد برج العرب تعادل الفريقان سلبيا في الشوط الأول.
واستمر الفريقان في التعادل السلبي في الوقت الأصلي من الشوط الثاني، قبل أن يتقدم مروان محسن للمصري في الدقيقة 90+5 من ضربة رأسية.
لكن علي معلول تعادل للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 90+10، ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.
وسجل أحمد قندوسي هدف التأهل للأهلي في الدقيقة 108 بتسديدة يسارية أرضية من خارج منطقة الجزاء.
وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي ليرافق الزمالك وبيراميدز وإنبي.
والأهلي هو بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر، وهو البطل التاريخي للبطولة برصيد 38 لقبا، مقابل 28 لقبا للزمالك، و6 ألقاب لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.