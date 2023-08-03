الأهلي يحقق فوزا مثيرا على المصري ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر (فيديو)

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد فوزه المثير بنتيجة 2/1 على المصري البورسعيدي في ربع النهائي، اليوم الخميس.

وعلى استاد برج العرب تعادل الفريقان سلبيا في الشوط الأول.