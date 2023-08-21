مرعوبون من اللعب ضده.. لاعبو الدوري الأمريكي يشتكون من مستوى ميسي
كشفت شبكة "The Onion" عن شكوى غريبة وصلت لإدارة الدوري الأمريكي لها علاقة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي.
وبحسب الشبكة، فإن دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي تلقى عشرات المكالمات على مدار الأسابيع الماضية، من أولياء أمور لاعبي الدوري الأمريكي.
ويشكو أهالي اللاعبين من المستوى المرتفع جدًا لميسي مقارنة مع أبنائهم لاعبي الدوري الأمريكي.
ونقلت الشبكة عن، والدة جاك ماكغلين لاعب خط وسط فيلادلفيا يونيون قولها: "هذا ليس عدلًا، منذ أن انضم ميسي إلى إنتر ميامي لم يكن من الممكن إيقافهم، وهو أفضل بكثير من أبنائنا لدرجة أنهم بدأوا يشعرون بالسوء حيال أنفسهم".
وأضافت والدة جاك ماكغلين أنه بعد خسارة فيلادلفيا يونيون 1/4 أمام إنتر ميامي في نصف نهائي كأس الدوريات، بكى ابنها لينام وقال إنه لم يرغب أبدًا في لعب كرة القدم مرة أخرى".
وقالت كيم ماكغلين: "لقد تحدثت إلى الكثير من الآباء من جميع الفرق الأخرى والأمر هو نفسه، أبناؤهم مرعوبون من اللعب ضد ميسي، هذا لأنهم يعلمون أنه سيحرز الأهداف ويتلاعب بهم".
وكشفت أم أحد لاعبي أورلاندو سيتي، أن نصف لاعبي الفريق لم يرغبوا حتى في الخروج من غرفة خلع الملابس قبل المباراة لمواجهة إنتر ميامي في دور الـ32 من كأس الدوريات.
وأوضحت الأم: "يبدو أنه رجل عظيم، لكنها قضية عدالة، يجب أن يلعب حقًا ضد أشخاص على مستوى مهاراته الخاصة، وأن يكف عن جعل أبنائنا يشعرون بالدونية".
وبحسب "The Onion" فإن العديد من الآباء الغاضبين ناقشوا خططًا لسحب أبنائهم من الدوري الأمريكي ووضعهم في بطولات محلية.
وقاد ميسي إنتر ميامي للفوز في بطولة كأس الدوريات، حيث سجل النجم الأرجنتيني 10 أهداف وصنع هدفًا في 7 مباريات بكأس الدوريات.
ولم يشارك ميسي بعد مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، لمشاركة الفريق في كأس الدوريات.
وقد يكون ميسي حاضرًا في مواجهة إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز يوم 27 أغسطس في الدوري الأمريكي.