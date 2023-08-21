مرعوبون من اللعب ضده.. لاعبو الدوري الأمريكي يشتكون من مستوى ميسي

وكشفت أم أحد لاعبي أورلاندو سيتي، أن نصف لاعبي الفريق لم يرغبوا حتى في الخروج من غرفة خلع الملابس قبل المباراة لمواجهة إنتر ميامي في دور الـ32 من كأس الدوريات.

وأوضحت الأم: "يبدو أنه رجل عظيم، لكنها قضية عدالة، يجب أن يلعب حقًا ضد أشخاص على مستوى مهاراته الخاصة، وأن يكف عن جعل أبنائنا يشعرون بالدونية".

وبحسب "The Onion" فإن العديد من الآباء الغاضبين ناقشوا خططًا لسحب أبنائهم من الدوري الأمريكي ووضعهم في بطولات محلية.

وقاد ميسي إنتر ميامي للفوز في بطولة كأس الدوريات، حيث سجل النجم الأرجنتيني 10 أهداف وصنع هدفًا في 7 مباريات بكأس الدوريات.

ولم يشارك ميسي بعد مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، لمشاركة الفريق في كأس الدوريات.

وقد يكون ميسي حاضرًا في مواجهة إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز يوم 27 أغسطس في الدوري الأمريكي.