ما قصة المباراة التي لعب فيها بيليه حارسا للمرمى؟ (صور)

توفي الأسطورة البرازيلي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف باسم بيليه عن عمر ناهز 82 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان، لتفقد كرة القدم اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات وأفضل لاعب في كل العصور.

وبدأ بيليه مسيرته مع سانتوس وعمره 16 عاما وسجل خلالها حوالي 1283 هدفا في المباريات الرسمية والودية، ورغم شهرته كمهاجم لكنه أيضا دافع عن مرمى فريقه سانتوس 4 مرات في مسيرته سنوات 1959 و1963 و1969 و1973، وهي لحظات تخلى فيها ملك كرة القدم عن دوره في تسجيل الأهداف ويحاول منعها.