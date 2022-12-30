ما قصة المباراة التي لعب فيها بيليه حارسا للمرمى؟ (صور)
توفي الأسطورة البرازيلي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف باسم بيليه عن عمر ناهز 82 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان، لتفقد كرة القدم اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات وأفضل لاعب في كل العصور.
وبدأ بيليه مسيرته مع سانتوس وعمره 16 عاما وسجل خلالها حوالي 1283 هدفا في المباريات الرسمية والودية، ورغم شهرته كمهاجم لكنه أيضا دافع عن مرمى فريقه سانتوس 4 مرات في مسيرته سنوات 1959 و1963 و1969 و1973، وهي لحظات تخلى فيها ملك كرة القدم عن دوره في تسجيل الأهداف ويحاول منعها.
وتحدثت صحيفة "أس" عن إحدى المباريات التي اضطر خلالها بيليه لحراسة مرمى سانتوس وكانت في 19 كانون الثاني / يناير 1964 في إياب نصف نهائي المنطقة الجنوبية الغربية في كأس البرازيل 1963، وكانت مباراة الذهاب قد لعبت قبل أيام قليلة وكانت النتيجة 3/1 لصالح سانتوس.
وكان على نادي بورتو أليغري منافسة "أسود البحر"، والسعي وراء البطولة ليكونوا في النهائي.
وكانت مباراة سجل فيها الملك بيليه هاتريك، على الرغم من عدم تذكره لتلك الأهداف الثلاثة.
وبعد طرد حارس مرمى سانتوس الأسطوري جيلمار، ارتدى بيليه القفازات لمدة 3 دقائق من المباراة وتمكن من التصدي لتسديدتين كان من الممكن أن تؤديا إلى تسجيل هدف على الأقل.
ووسع أسطورته قليلا ووضع سانتوس في المباراة النهائية لبطولة توجوا بلقبها بعد الفوز على باهيا في النهائي بالمباراتين ذهابا وإيابا 6/0 و2/0.