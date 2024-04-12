تسريب يكشف قميص برشلونة الخاص بالكلاسيكو (صورة)

كشف موقع "فوتبول إسبانيا" عن قميص برشلونة لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وينزل برشلونة ضيفا على ريال مدريد يوم 21 أبريل في الكلاسيكو، على ملعب سانتياغو برنابيو في قمة مباريات الجولة الـ32 من الليغا.

وسيرتدي برشلونة قميصا عليه شعار كارول جي، وفقا لصور متداولة لقميص برشلونة في الكلاسيكو.

وقبل مباراة الكلاسيكو سيلعب برشلونة مع قادش في الليغا، غدا السبت، ثم مع باريس سان جيرمان مجددا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.