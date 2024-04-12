تسريب يكشف قميص برشلونة الخاص بالكلاسيكو (صورة)
كشف موقع "فوتبول إسبانيا" عن قميص برشلونة لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.
وينزل برشلونة ضيفا على ريال مدريد يوم 21 أبريل في الكلاسيكو، على ملعب سانتياغو برنابيو في قمة مباريات الجولة الـ32 من الليغا.
وسيرتدي برشلونة قميصا عليه شعار كارول جي، وفقا لصور متداولة لقميص برشلونة في الكلاسيكو.
وقبل مباراة الكلاسيكو سيلعب برشلونة مع قادش في الليغا، غدا السبت، ثم مع باريس سان جيرمان مجددا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك 67 نقطة من 30 مباراة، ويتأخر بثماني نقاط عن المتصدر ريال مدريد. وفي 30 مباراة لبرشلونة في الليغا فاز النادي الكتالوني 20 مرة وتعادل سبع مرات وخسر ثلاث مرات.
وبعد نتائج مخيبة في يناير الماضي، خرج خلالها برشلونة من كأس إسبانيا، وخسر نهائي كأس السوبر الإسباني 1/4 أمام ريال مدريد، عاد برشلونة للمنافسة بقوة.
وأصبح برشلونة ينافس على لقبي الدوري الإسباني، ويقترب من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 3/2 على باريس سان جيرمان في ذهاب ربع النهائي على ملعب بارك دي برانس.