الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي يستقبل رونالدو في "ليالي الدرعية" (فيديو)
استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فعاليات "ليالي الدرعية" في المملكة، بعد يوم واحد من تقديم رونالدو لاعبًا للنصر، في حفل أقيم بملعب مرسول بارك.
ونشرت فضائية "الإخبارية" مقطع فيديو لزيارة كريستيانو رونالدو فعاليات "ليالي الدرعية"، مساء اليوم الأربعاء، بحضور وزير الرياضة السعودي.
وقام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتبادل الأحاديث مع النجم البرتغالي، دون الكشف عن فحوى الحوار.
وكان نادي النصر قد أعلن، يوم الجمعة، التعاقد مع رونالدو، بعقد يستمر عامين ونصف في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (210.94 مليون دولار)..
وقال وزير الرياضة السعودية عبر حسابه في موقع تويتر حينها: "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية، مرحبا بك كريستيانو رونالدو في المملكة"، وأضاف عبدالعزيز الفيصل: "سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".
وانضم رونالدو، الذي كان بلا ناد بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إلى النصر، الأسبوع الماضي، بعقد يستمر عامين ونصف العام، في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (210.94 مليون دولار).
وأمس الثلاثاء، استقبلته جماهير غفيرة لنادي النصر في ملعب مرسول بارك حيث حضر آلاف المشجعين لتحيته.
وبعد إلقاء كلمة في المؤتمر الصحفي شوهد رونالدو وهو يلتقي بزملائه الجدد في غرفة الملابس، ثم شق طريقه إلى أرض الملعب مرتديًا الزي الكامل لناديه الجديد.
وهتف مشجعون باسم رونالدو بينما كان يطوف الملعب الذي تبلغ سعته 25 ألف مقعد، وهو يوقع على الكرات ويرسلها للمدرجات قبل أن تنضم إليه أسرته.
وقال رونالدو بعد تسليمه الميكروفون: "أنا وعائلتي نريد أن نشكركم جميعًا على هذا الدعم والترحيب.. سنبذل قصارى جهدنا. شكرًا للجميع".