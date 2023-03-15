أثناء مباراة الهلال والفتح.. نقل نجل رامون دياز إلى المستشفى ووفاة زوجته بحادث مروّع
تعرَّض ميشيل دياز، أحد أبناء الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال حامل لقب دوري روشن السعودي ووصيف بطل كأس العالم للأندية، لحادث سير في بلاده وتم نقله مع ابنه إلى المستشفى، بينما توفيت زوجته في الحادث.
وكان نجل المدير الفني للهلال يسافر وسط الأمطار الغزيرة مع زوجته وابنه عندما تعرّض لحادث تصادم وجهًا لوجه مع سيارة أخرى، ووفقًا للمعلومات الأولية، توفيت كل من زوجة اللاعب السابق وسائق السيارة الأخرى على الفور.
ودخل ميشيل دياز إلى المستشفى مع ابنه ميلو البالغ من العمر 8 سنوات دون أن يتم تحديد ما إذا كان سيتم نقلهما إلى براغادو أو مباشرة إلى العاصمة الفيدرالية.
وفي حوار مع موقع "TyC Sports"، أوضح الصحفي دانييل إسكوبيدو أن ميشيل في حالة صدمة، ولديه كسور في ساقيه، في حين أن ابنه يعاني من التواء.
وتحدث سيزار غاتي، نائب مدير قسم الإطفاء مع "TyC Sports" وقدَّم بعض التفاصيل عن الحدث، قائلًا: "لا تزال الوحدة تعمل في مكان الحادث، نظرًا لوجود شخصين متوفيين، ويجب أن يتم إعداد تقرير الشرطة والنيابة اللتين تباشران عملهما بالفعل".
وأضاف: "كانت المعلومات التي لدينا أنه حادث تحطم سيارتين أسفر عن مصرع شخصين، أحدهما أنثى، وكان هناك أيضًا ناجيان، رجل أكبر سنًا ورجل أصغر، وكلاهما في المستشفى".
ووقت وقوع الحادث، كان والده رامون دياز يقود فريقه الهلال خلال مواجهة الفتح في دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين، ومن غير المعروف ما إذا كان هو وابنه الآخر، إميليانو، الذي يعمل مساعدًا لوالده، قد تم إبلاغهما بالحادث.
وقاد "دياز" الهلال إلى الفوز على الفتح 3-1 ليتأهل إلى قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيلتقي مع نادي الاتحاد الذي أطاح بالفيحاء حامل اللقب 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في دور الثمانية يوم الإثنين.
والهلال ثاني أنجح الأندية في كأس ملك السعودية برصيد 9 ألقاب متساويًا مع الاتحاد، لكنه يبتعد بفارق 4 ألقاب خلف الأهلي.