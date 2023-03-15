أثناء مباراة الهلال والفتح.. نقل نجل رامون دياز إلى المستشفى ووفاة زوجته بحادث مروّع

وكان نجل المدير الفني للهلال يسافر وسط الأمطار الغزيرة مع زوجته وابنه عندما تعرّض لحادث تصادم وجهًا لوجه مع سيارة أخرى، ووفقًا للمعلومات الأولية، توفيت كل من زوجة اللاعب السابق وسائق السيارة الأخرى على الفور.

ودخل ميشيل دياز إلى المستشفى مع ابنه ميلو البالغ من العمر 8 سنوات دون أن يتم تحديد ما إذا كان سيتم نقلهما إلى براغادو أو مباشرة إلى العاصمة الفيدرالية.

وفي حوار مع موقع "TyC Sports"، أوضح الصحفي دانييل إسكوبيدو أن ميشيل في حالة صدمة، ولديه كسور في ساقيه، في حين أن ابنه يعاني من التواء.

وتحدث سيزار غاتي، نائب مدير قسم الإطفاء مع "TyC Sports" وقدَّم بعض التفاصيل عن الحدث، قائلًا: "لا تزال الوحدة تعمل في مكان الحادث، نظرًا لوجود شخصين متوفيين، ويجب أن يتم إعداد تقرير الشرطة والنيابة اللتين تباشران عملهما بالفعل".

وأضاف: "كانت المعلومات التي لدينا أنه حادث تحطم سيارتين أسفر عن مصرع شخصين، أحدهما أنثى، وكان هناك أيضًا ناجيان، رجل أكبر سنًا ورجل أصغر، وكلاهما في المستشفى".