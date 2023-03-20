الإسماعيلي يقصي غزل المحلة بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية

وتعادل حميد ماو لغزل المحلة قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول من تسديدة بعد تمريرة عرضية لأحمد الشيخ من ركلة حرة.

وتصدى محمد مجدي (كوكو) حارس الإسماعيلي لركلة الترجيح السابعة التي لعبها أحمد النادري.

وخسر غزل المحلة نهائي النسخة الماضية أمام فيوتشر، ولحق الإسماعيلي بحرس الحدود الذي تغلب بركلات الترجيح على المقاولون العرب، أمس الأحد.