جيسوس قبل مباراة الهلال والنصر: جاهزون لخوض لقاء عالمي بكل المقاييس

وبات الدوري السعودي جاذبا للعديد من نجوم كرة القدم الأوروبية منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في نهاية العام الماضي، ما جذب الاهتمام بالمسابقة وأنديتها.

وأعلنت "كنال بلوس" الفرنسية قبل أيام حصولها على حقوق بث الدوري السعودي في فرنسا وأفريقيا.

وأضاف: "يملك الفريقان نجوما على أعلى المستويات قادرين على صناعة الفارق الفني في أي وقت".

وخلال فترة الانتقالات الحالية، دعم الهلال صفوفه بضم نيفيز وسيرجي ميلينكوفيش-سافيتش، فيما ضم النصر مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وساديو ماني، على أمل تحقيق الألقاب التي كان الفريقان قاب قوسين أو أدنى من تحقيقها.