فلورنتينو بيريز يؤكد نهاية صفقات ريال مدريد الصيفية (فيديو)

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قد كتب عبر موقع "تويتر": "ريال مدريد حصل على توقيع خوسيلو مهاجم إسبانيول رسميا، خوسيلو سينضم لريال مدريد على سبيل الإعارة حتى يونيو/ 2024، مقابل 500 ألف يورو لإسبانيول".

وأوضح أنه يوجد خيار شراء غير إلزامي مقابل 1.5 مليون يورو، وسيقوم خوسيلو بتقليل راتبه.

وأعاد ريال مدريد فران غارسيا من جيرونا، وإبراهيم دياز من ميلان، وتعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي وجود بيلينغهام من بروسيا دورتموند.

ورحل عن ريال مدريد كريم بنزيما وماركو إسينسيو وإدين هازارد وماريانو دياز.

ومن المرجح أن يتعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي هذا الصيف أو الصيف المقبل.

وكان مبابي قد أعلن أنه أبلغ إدارة ناديه باريس سان جيرمان أنه لن يفعل بند تجديد العقد حتى يونيو 2025.

وهذا يعني أن العقد بين الطرفين سينتهي في 2024 حيث أكد اللاعب أنه سيلعب الموسم المقبل مع باريس سان جيرمان.