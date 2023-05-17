غضب عارم من أمير سعيود بعد استبداله أمام النصر (فيديو)

وفي الدقيقة 70 قرر مدرب الطائي استبدال سعيود، حيث كانت النتيجة تشير إلى تأخر فريقه بهدف، ما تسبب في غضب اللاعب.

وقام اللاعب بالتعبير بيده عن غضبه، ثم قام بركل كراسي دكة البدلاء، ما دفع عددا من زملائه للتدخل وتهدئته.