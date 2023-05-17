غضب عارم من أمير سعيود بعد استبداله أمام النصر (فيديو)
شاهد لقطة سعيود المثيرة.
أبدى الجزائري أمير سعيود لاعب نادي الطائي، غضبه الشديدة بعد استبداله أمام النصر، خلال مباراة الفريقين التي تقام اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ27 للدوري السعودي.
اللاعب قام بركل كراسي دكة البدلاء، ما دفع عددا من زملائه للتدخل وتهدئته.
وفي الدقيقة 70 قرر مدرب الطائي استبدال سعيود، حيث كانت النتيجة تشير إلى تأخر فريقه بهدف، ما تسبب في غضب اللاعب.
وقام اللاعب بالتعبير بيده عن غضبه، ثم قام بركل كراسي دكة البدلاء، ما دفع عددا من زملائه للتدخل وتهدئته.
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بعد لعب 26 مباراة، خلف الاتحاد المتصدر برصيد 62 نقطة من نفس عدد المباريات.
بينما يأتي الطائي في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.