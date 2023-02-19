مانشستر يونايتد يطلب 130 مليون يورو من ريال مدريد مقابل راشفورد

يقدم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد حاليًا أفضل مستوى في مسيرته، إذ إنه بعد بداية متقلبة للموسم تضاعف مستوى المهاجم الدولي الإنجليزي عدة أضعاف منذ استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد كأس العالم ليحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى وبينها ريال مدريد.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن راشفورد حاليًا اللاعب الأكثر إنتاجًا في أوروبا، حيث سجل 16 هدفًا في 18 مباراة منذ نهاية العام الماضي.

وسجل ضد برشلونة في التعادل 2/2 يوم الخميس الماضي على ملعب كامب نو في الدوري الأوروبي، وسيهدف إلى أن يفعل الشيء نفسه يوم الخميس المقبل في أولد ترافورد خلال مباراة الإياب.