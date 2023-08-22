كارلوس تيفيز مدربا لنادي إنديبندينتي الأرجنتيني لمدة موسمين
أعلن نادي إنديبندينتي الأرجنتيني عن تعيين كارلوس تيفيز مدربا للفريق.
ونشر النادي صورة للنجم الأرجنتيني عبر حسابه الموثق على منصة "إكس" يؤكد خلالها تولي تيفيز المسؤولية.
وكان تيفيز مدربا لنادي روزاريو سنترال الأرجنتيني في عام 2022، قبل أن يرحل عنه عقب نهاية الموسم.
وقاد تيفيز الفريق في 24 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 10 وخسر 8.
يذكر أن تيفيز ودع الملاعب بعدما خاض 746 مباراة مع الأندية سجل خلالها 308 أهداف، وحقق 26 لقبا.
تيفيز لعب لعدد من أبرز الأندية طوال مسيرته، بدأت من بوكا جونيورز ثم كورينثيانز وبعدها وست هام ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبوكا جونيورز مرة أخرى، ثم انتقل إلى شنغهاي شينهوا.