كارلوس تيفيز مدربا لنادي إنديبندينتي الأرجنتيني لمدة موسمين

وكان تيفيز مدربا لنادي روزاريو سنترال الأرجنتيني في عام 2022، قبل أن يرحل عنه عقب نهاية الموسم.

وقاد تيفيز الفريق في 24 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 10 وخسر 8.

يذكر أن تيفيز ودع الملاعب بعدما خاض 746 مباراة مع الأندية سجل خلالها 308 أهداف، وحقق 26 لقبا.

تيفيز لعب لعدد من أبرز الأندية طوال مسيرته، بدأت من بوكا جونيورز ثم كورينثيانز وبعدها وست هام ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبوكا جونيورز مرة أخرى، ثم انتقل إلى شنغهاي شينهوا.