من هو "ميسي الجديد" الذي يريد ريال مدريد التعاقد معه؟

وتبلغ قيمة فسخ عقد إتشيفري مع ريفر بليت 25 مليون دولار، وذكرت "سبورت" أن إدارة ريفر بليت تتوقع من اللاعب تمديد بقائه مع الفريق مع رفع قيمة فسخ العقد إلى 50 مليون يورو.

وفي السنوات الأخيرة، اتجه ريال مدريد للتعاقد مع لاعبين صغار من أمريكا الجنوبية، حيث خطف فينيسيوس جونيور ورودريغو وإندريك الذي سينضم للفريق عندما يبلغ سن الرشد في 2024.