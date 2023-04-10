من هو "ميسي الجديد" الذي يريد ريال مدريد التعاقد معه؟
قالت صحيفة "سبورت" إن ريال مدريد يريد التعاقد مع كلاوديو إتشيفري، الملقب في الأرجنتين بميسي الجديد.
ووفقا للصحيفة، فإن كلاوديو إتشيفري لاعب ريفر بليت دخل رادار ريال مدريد.
ويبرز كلاوديو إتشيفري في الفئات الدنيا من نادي ريفر بليت، وقد أرسل العديد من الأندية الكبرى، مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، الكشافة لمتابعته بسبب تقدمه.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كلاوديو إتشيفري لاعب وسط مهاري للغاية ولديه إمكانيات كبيرة في المراوغة والهجوم.
وكلاوديو إتشيفري وُلد في 2 يناير 2006؛ أي أنه يبلغ من العمر 17 فقط.
وينتهي عقد كلاوديو إتشيفري مع ريفر بليت في ديسمبر 2025، لكن إدارة النادي تريد تمديد العقد بين الطرفين بالنظر إلى عدد الأندية التي أبدت اهتمامًا بالحصول على خدمات اللاعب.
وتبلغ قيمة فسخ عقد إتشيفري مع ريفر بليت 25 مليون دولار، وذكرت "سبورت" أن إدارة ريفر بليت تتوقع من اللاعب تمديد بقائه مع الفريق مع رفع قيمة فسخ العقد إلى 50 مليون يورو.
وفي السنوات الأخيرة، اتجه ريال مدريد للتعاقد مع لاعبين صغار من أمريكا الجنوبية، حيث خطف فينيسيوس جونيور ورودريغو وإندريك الذي سينضم للفريق عندما يبلغ سن الرشد في 2024.