"فيفا" يوقف روبياليس عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًّا إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس عن ممارسة أي نشاط كروي محلي ودولي لمدة 3 سنوات.
وكان روبياليس استقال من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني، في أعقاب انتقادات جرّتها عليه قُبلة لمهاجِمة فريق منتخب بلاده النسائي جيني هيرموسو في أثناء الاحتفال بتتويج الفريق بكأس العالم.
وقالت هيرموسو، البالغة الـ33 عامًا، إن القبلة التي وقعت بعد فوز إسبانيا على إنجلترا في النهائي، لم تكن بالتراضي.
وأقامت هيرموسو بعد ذلك دعوى قضائية ضد روبياليس.
وقال بيان صادر عن "فيفا"، اليوم الاثنين: "قرَّرت اللجنة التأديبية للاتحاد إيقاف لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 3 سنوات، بعد أن وجدت أنه تصرف بشكل ينتهك المادة الـ13 من لائحة فيفا التأديبية".
وأضاف البيان: "تتعلق هذه القضية بالأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في الـ20 من أغسطس 2023، والتي تم بسببها إيقاف روبياليس مؤقتًا لفترة أولية مدتها 90 يومًا".
وتابع البيان: "تم إخطار روبياليس بشروط قرار اللجنة التأديبية للفيفا اليوم، وفقًا للأحكام ذات الصلة من قانون فيفا التأديبي، أمامه 10 أيام لطلب قرار مبرر، والذي، إذا طلب ذلك، سيتم نشره لاحقًا على موقع الاتحاد، ويظل القرار خاضعًا للاستئناف أمام لجنة الاستئناف التابعة للفيفا".