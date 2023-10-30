"فيفا" يوقف روبياليس عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًّا إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس عن ممارسة أي نشاط كروي محلي ودولي لمدة 3 سنوات.

وكان روبياليس استقال من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني، في أعقاب انتقادات جرّتها عليه قُبلة لمهاجِمة فريق منتخب بلاده النسائي جيني هيرموسو في أثناء الاحتفال بتتويج الفريق بكأس العالم.

وقالت هيرموسو، البالغة الـ33 عامًا، إن القبلة التي وقعت بعد فوز إسبانيا على إنجلترا في النهائي، لم تكن بالتراضي.

وأقامت هيرموسو بعد ذلك دعوى قضائية ضد روبياليس.