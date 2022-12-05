كيليان مبابي يزور أشرف حكيمي في مقر إقامة منتخب المغرب بكأس العالم (فيديو)

في حين بلغ مبابي مع فرنسا دور الـ8 بعد الفوز على بولندا 3/1، وسيلعب منتخب فرنسا حامل اللقب مع إنجلترا في دور الـ8.

ويتصدر مبابي ترتيب هدافي كأس العالم 202 حتى الآن برصيد 5 أهداف، وسجل هدفين على كل من بولندا وأستراليا، وهدفا على الدنمارك.