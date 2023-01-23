مقابل 115 مليون جنيه إسترليني.. صراع بين مانشستر يونايتد وريال مدريد على أوسيمين

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن تشيلسي الأكثر إنفاقا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية يبحث أيضا عن مهاجم جديد، بينما يتردد أيضا أن توتنهام هوتسبير يراقب أوسيمين كبديل محتمل للقائد والهداف هاري كين الذي يطارده هاري كين.

وفي إسبانيا قالت صحيفة "ناسيونال" إن ريال مدريد يريد شراء مهاجم نابولي وسيقدم 60 مليون يورو للاعب النيجيري بينما يريد نابولي 80 مليون يورو.

ويستمر عقد أوسيمين مع نابولي حتى يونيو/حزيران 2025 أي أن النادي الإيطالي يجب أن يوافق على العرض ويرضى عن المبلغ المدفوع.