مقابل 115 مليون جنيه إسترليني.. صراع بين مانشستر يونايتد وريال مدريد على أوسيمين
يبحث مانشستر يونايتد دفع مبلغ قياسي للنادي للتعاقد مع مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين الذي يطارده ريال مدريد أيضا في منافسة بين الناديين الكبيرين على الدولي النيجيري.
ويخوض المهاجم النيجيري البالغ من العمر 24 عامًا موسما رائعا مع متصدر الدوري الإيطالي، حيث سجل 13 هدفًا في 15 مباراة ليحظى باهتمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد وآرسنال ونيوكاسل يونايتد وكذلك ريال مدريد الذي رصد 60 مليون يورو للتعاقد مع أوسيمين.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن تشيلسي الأكثر إنفاقا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية يبحث أيضا عن مهاجم جديد، بينما يتردد أيضا أن توتنهام هوتسبير يراقب أوسيمين كبديل محتمل للقائد والهداف هاري كين الذي يطارده هاري كين.
وفي إسبانيا قالت صحيفة "ناسيونال" إن ريال مدريد يريد شراء مهاجم نابولي وسيقدم 60 مليون يورو للاعب النيجيري بينما يريد نابولي 80 مليون يورو.
ويستمر عقد أوسيمين مع نابولي حتى يونيو/حزيران 2025 أي أن النادي الإيطالي يجب أن يوافق على العرض ويرضى عن المبلغ المدفوع.
ومع ذلك، يظل مانشستر يونايتد أبرز الساعين للتعاقد مع الدولي النيجيري بعد رحيل كريستيانو رونالدو للنصر السعودي ورغم التعاقد مع الدولي الهولندي فاوت فيغورست.
ويريد الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد أن يتعاقد مع مهاجم صريح عالمي لقيادة الهجوم الموسم المقبل، حيث يُنظر إلى المعار فيغورست على أنه مجرد خيار قصير الأجل.
لكن الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو يدعي أن مانشستر يونايتد سيتعين عليه دفع مبلغ قياسي للنادي يصل إلى 115 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع أوسيمين.
وقال رومانو: "رأيي الشخصي هو أن نابولي لن يقبل بأقل من 105 مليون جنيه إسترليني/ 115 مليون جنيه إسترليني".
وأوسيمين في موسمه الثالث مع نابولي بعد انتقاله من ليل في عام 2020 بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني وساعدت أهدافه الفريق على التقدم بفارق 12 نقطة عن ميلان أقرب منافسيه على قمة الجدول الإيطالي.
ويحلم فريق المدير الفني لوتشيانو سباليتي بالنجاح الأوروبي مع مواجهة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ضد آينتراخت فرانكفورت الشهر المقبل.
ورغم ذلك ليس أوسيمين الوحيد على رادار مانشستر يونايتد، حيث يسعى للتعاقد مع قلب الدفاع كيم مين جاي، الذي كان بمثابة اكتشاف للدفاع منذ انضمامه الصيف الماضي.
وكذلك الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي أيضا الذي سجل سبعة أهداف وصنع سبع تمريرات حاسمة.