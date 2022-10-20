"الكاس" تستأنف ضد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بخفض عقوبة فهد المولد

أعلن "جراح الظفيري" وكيل أعمال "فهد المولد" لاعب الشباب، والاتحاد سابقا، وصول خطاب من محكمة التحكيم الرياضية "الكاس" يفيد باستئناف الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" ضد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بخفض عقوبة المولد.

وأكد الظفيري أن هذا الإجراء روتيني حتى يقوم محامي المولد باستكمال الإجراءات القانونية.

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات قررت الموسم الماضي إيقاف لاعب نادي ‎الاتحاد السعودي فهد المولد، رسميا، لمدة عام ونصف العام؛ بسبب تناوله مادة محظورة.

وقام محامي فهد المولد بتقديم استئناف على قرار إيقاف لاعب الاتحاد من جانب لجنة الرقابة على المنشطات في 28 مارس (آذار) 2022، حيث قدم التقارير الطبية الخاصة باللاعب، والموقعة من جانب طبيب نادي الاتحاد بسبب تلقيه العلاج.

ووقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدا مع لاعب الاتحاد السابق بعد تقليل عقوبة الإيقاف لـ3 مواسم، حتى 2025.

ويشارك الآن المولد في معسكر المنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد استعدادا لمنافسات كأس العالم بقطر 2022 في نوفمبر المقبل.

ولعب المولد البالغ من العمر 27 عاما لنادي الاتحاد في 2011، حيث شارك الفريق في 21 مباراة خلال الموسم الماضي من الدوري السعودي، وسجل 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.