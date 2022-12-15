رسميا.. ريال مدريد يعلن التعاقد مع إندريك

أعلن ريال مدريد، اليوم الخميس، رسميا، التعاقد مع البرازيلي إندريك.

وقال ريال مدريد في بيان: "توصل نادي ريال مدريد وبالميراس وإندريك وعائلته إلى اتفاق يتم بموجبه انضمام اللاعب إلى ريال مدريد عندما يبلغ سن الرشد في يوليو 2024".

وأضاف: "حتى ذلك الحين سيواصل إندريك تدريباته في بالميرا، سيسافر اللاعب إلى مدريد في الأيام المقبلة لزيارة مرافق النادي".

وسعت أندية ريال مدريد، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي لضم إندريك، لكن ريال مدريد حسم الأمر مثلما فعل مع فينيسيوس ورودريغو بالتعاقد معهما قبل بلوغهما 18 عامًا.