رسميا.. ريال مدريد يعلن التعاقد مع إندريك
أعلن ريال مدريد، اليوم الخميس، رسميا، التعاقد مع البرازيلي إندريك.
وقال ريال مدريد في بيان: "توصل نادي ريال مدريد وبالميراس وإندريك وعائلته إلى اتفاق يتم بموجبه انضمام اللاعب إلى ريال مدريد عندما يبلغ سن الرشد في يوليو 2024".
وأضاف: "حتى ذلك الحين سيواصل إندريك تدريباته في بالميرا، سيسافر اللاعب إلى مدريد في الأيام المقبلة لزيارة مرافق النادي".
وسعت أندية ريال مدريد، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي لضم إندريك، لكن ريال مدريد حسم الأمر مثلما فعل مع فينيسيوس ورودريغو بالتعاقد معهما قبل بلوغهما 18 عامًا.
وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي" قد قال إن البرازيلي إندريك، لاعب بالميراس، وقّع عقود انضمامه لريال مدريد.
وأكد أن أن العقد ساري المفعول حتى العام 2027، بالإضافة إلى خيار 3 سنوات (حتى 2030).
وقبل أيام ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد سيدفع لبالميراس مبلغًا ثابتًا قدره 35 مليون يورو بالإضافة إلى 25 مليونًا أخرى كمتغيرات، حيث يسمح له (فيفا) بالتوقيع لمدة 3 سنوات فقط، لكنه سيقوم بتجديد عقده بعد 2024 حتى 2030.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيحصل من اللاعب على نسبة 50% من حقوق الصورة.