بث مباشر لقرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 (فيديو)

فيما يأتي تصنيف المنتخبات الأفريقية قبل قرعة كأس العالم 2026"
التصنيف الأول: مصر والمغرب والسنغال والجزائر وتونس ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار ومالي.
التصنيف الثاني: بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وغانا والغابون والكونغو الديمقراطية وزامبيا وغينيا الاستوائية والرأس الأخضر (كاب فيردي) وغينيا.
التصنيف الثالث: بنين وأوغندا وكينيا والكونغو وموريتانيا وناميبيا ومدغشقر وغينيا بيساو وأنغولا.
التصنيف الرابع: موزمبيق وسيراليون وغامبيا وتوغو وتنزانيا وزيمبابوي وإفريقيا الوسطى وليبيا ومالاوي.
التصنيف الخامس: السودان والنيجر وجزر القمر ورواندا وبوروندي وإثيوبيا وإي سواتيني وليبيريا وبوتسوانا.
التصنيف السادس: ليسوتو وجنوب السودان وموريشيوس وجيبوتي وسيشيل وإريتريا والصومال وساوتومي وبرينسيب وتشاد.