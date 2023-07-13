بث مباشر لقرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 (فيديو)

يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتُجرى القرعة في ساحل العاج، الساعة الـ18:00 بتوقيت القاهرة.

وأعلنت شبكة "beIN SPORTS" بث "القرعة" على القناة الإخبارية أو عبر قناتها في يوتيوب.

وتقام التصفيات بتقسيم المنتخبات إلى 9 مجموعات، يتأهل أول كل مجموعة لكأس العالم مباشرة، في حين تلعب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في ملحق والفائز منه يلعب ملحق آخر مع منتخبات القارات الأخرى.

وتقام نسخة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال.