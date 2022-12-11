الأرجنتين وكرواتيا.. زملاء مودريتش لا ينوون فرض رقابة فردية على ميسي

قال لاعبون في المنتخب الكرواتي إن الفريق لن يحاول فرض رقابة فردية على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نصف نهائي كأس العالم بعد غد الثلاثاء، إنما سينصب تركيزهم على تعطيل مفاتيح لعب الفريق ككل.

وتسعى كرواتيا للوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد الخسارة في نهائي 2018 أمام فرنسا.