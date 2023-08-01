البطولة العربية.. النصر يقسو على الاتحاد المنستيري (فيديو)

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 4 نقاط من مباراتين وهو نفس رصيد الشباب. وفي المركز الثالث يأتي الزمالك وحصد 3 نقاط، ثم الاتحاد المنستيري بلا رصيد من النقاط.

وستقام الجولة الأخيرة يوم الخميس، حيث سيلعب النصر مع الزمالك، والشباب مع الاتحاد المنستيري.

وتقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديًا قسمت على أربع مجموعات بالقرعة، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية، على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.