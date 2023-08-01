البطولة العربية.. النصر يقسو على الاتحاد المنستيري (فيديو)
تجاوز نادي النصر السعودي منافسه الاتحاد المنستيري التونسي وتغلب عليه 4/1، اليوم الإثنين، في البطولة العربية.
وبعد شوط أول سلبي، تقدم المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا للنصر في الدقيقة 42 بتسديدة يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء.
وتعادل الاتحاد المنستيري بهدف عكسي سجله علي محمد لاجامي لاعب الاتحاد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66.
وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا للنصر من ضربة رأسية في الدقيقة 74.
ووقع عبدالإله العمري الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 88، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، كما وقع عبدالعزيز العليوة رابع أهداف النصر في الدقيقة 90 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضا.
ورفع الفوز رصيد النصر إلى 4 نقاط من مباراتين وهو نفس رصيد الشباب. وفي المركز الثالث يأتي الزمالك وحصد 3 نقاط، ثم الاتحاد المنستيري بلا رصيد من النقاط.
وستقام الجولة الأخيرة يوم الخميس، حيث سيلعب النصر مع الزمالك، والشباب مع الاتحاد المنستيري.
وتقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديًا قسمت على أربع مجموعات بالقرعة، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية، على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.