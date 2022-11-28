ترتيب مجموعة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم
استمر الصراع على أشده بين منتخبات المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022 بعد تعادل إسبانيا وألمانيا 1/0، وفوز كوستاريكا على اليابان في الجولة الثانية، اليوم الأحد.
وللمرة الثانية على التوالي فشل المنتخب الألماني في تحقيق الفوز لكنه خرج بنتيجة التعادل 1/1 مع إسبانيا في قمة الجولة الثانية.
وفي وقت سابق حقق منتخب كوستاريكا فوزا دراميا على اليابان ليؤجل الحسم إلى الجولة الثالثة والأخيرة.
وبعد شوط أول سلبي على إستاد البيت تقدم ألفارو موراتا لإسبانيا في الدقيقة 62 لكن نيكلاس فولكروغ تعادل لألمانيا في الدقيقة 83.
وجاء فوز كوستاريكا على اليابان بتوقيع كيشير فولر في الدقيقة 81.
وبنهاية الجولة الثانية يتصدر المنتخب الإسباني جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لكل من اليابان وكوستاريكا ونقطة لألمانيا.
وفي الجولة الثالثة والأخيرة التي ستلعب يوم الخميس سيلعب منتخب إسبانيا مع اليابان، وألمانيا مع كوستاريكا، وستقام المباراتان في التوقيت نفسه.
ولم تسبق لإسبانيا مواجهة اليابان في كأس العالم، في حين تفوق منتخب ألمانيا 4/2 على كوستاريكا في افتتاح كأس العالم 2022 في ألمانيا.
وخسر المنتخب الألماني 0/2 أمام كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2018 في روسيا حيث ودع من الدور الأول.
وبخسارته أمام اليابان ثم التعادل مع إسبانيا يكون المانشافات قد فشل في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي في كأس العالم.