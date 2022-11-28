ترتيب مجموعة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم

استمر الصراع على أشده بين منتخبات المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022 بعد تعادل إسبانيا وألمانيا 1/0، وفوز كوستاريكا على اليابان في الجولة الثانية، اليوم الأحد.

وللمرة الثانية على التوالي فشل المنتخب الألماني في تحقيق الفوز لكنه خرج بنتيجة التعادل 1/1 مع إسبانيا في قمة الجولة الثانية.