اتحاد العاصمة الجزائري يتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

تأهل اتحاد العاصمة الجزائري إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية بعد فوزه 2/0 على ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري في إياب ربع النهائي.

وسجل عبدالله كانو هدفين لاتحاد العاصمة في الدقيقتين 37 و74 ليتأهل الفريق إلى نصف النهائي.

وعوّض اتحاد العاصمة خسارته ذهابًا 1/0 ليفوز 2/0 إيابًا ويتأهل بنتيجة إجمالية 2/1.

وسيلعب اتحاد العاصمة في نصف النهائي مع المتأهل من مباراة نهضة بركان المغربي وأبوسليم الليبي.

ونال اتحاد العاصمة لقب النسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب يانغ أفريكانز في النهائي.

والصفاقسي هو البطل التاريخي للكونفدرالية الأفريقية برصيد 3 ألقاب مقابل لقبين لكل من نهضة بركان، والرجاء البيضاوي، والنجم الساحلي، ولقب لكل من: اتحاد الجزائر، والزمالك، والأهلي، والفتح الرباطي، والملعب المالي، والجيش الملكي، وليوبارد دو دوليسي، وهارتس أوف أووك.