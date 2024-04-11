مشجع يضرب عبد الرزاق حمد الله (فيديو)

وأكد الهلال تفوقه على الاتحاد، وتغلب عليه 4/1 في نهائي كأس السوبر السعودي.

وكان آخر فوز للعميد على الزعيم في أبريل2021، ومنذ ذلك الحين لعبا 11 مرة في مختلف المسابقات، فاز الهلال 10 مرات وتعادلا مرة واحدة.

ويلتقي الهلال والاتحاد مجددا يوم 30 أبريل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلعب الهلال مع العين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ثم مع الأهلي في الدوري السعودي، ثم يلاقي العين في مباراة الإياب، ويواجه الفتح في الدوري السعودي، قبل مواجهة الاتحاد مجددا في كأس خادم الحرمين الشريفين.

أما الاتحاد فيلاقي الحزم والشباب في الدوري السعودي، قبل مواجهة الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.