إيقاف فوشكوفيتش مدافع هامبورغ عامين بسبب المنشطات

وقال شيتفان أوبرهولتس رئيس المحكمة الرياضية بالاتحاد الألماني: "تظهر بوضوح في كل التحاليل مادة غريبة على الجسد وهي "ئي.بي.أو" ولو بكميات ضئيلة".

وأوضح أن الخبراء فحصوا العينتين الأولى والثانية مرارا، وأن خبراء مكافحة منشطات من خارج ألمانيا أكدوا النتائج "دون أن يتمكن اللاعب من إثبات خطئها".

وأشار إلى أن الاتحاد الألماني لم يتعامل مع الواقعة باعتبارها عملية منهجية كونها المخالفة الأولى التي يرتكبها اللاعب ونظرا للكمية البسيطة للمادة المحظورة.

وأكد هامبورغ أنه سيطعن على قرار إيقاف اللاعب الذي شارك معه في 16 مباراة بدوري الدرجة الثانية هذا الموسم وسجل هدفين.