ألكاراز يفوز على ألكسندر زفيريف ويصعد لنهائي "أمريكا المفتوحة للتنس"

وكانت هناك شكوك حول مدى استعداد زفيريف لمواجهة ألكاراز بعد خوض أطول مباراة في البطولة امتدت لنحو خمس ساعات حين انتصر على يانيك سينر في خمس مجموعات مساء الاثنين.

وأظهر زفيريف، وصيف البطل في 2020، استعداده للقتال لكن طاقته نفدت سريعا، ولم يستطع المصنف الـ 12 مجاراة سرعة ألكاراز.

وحصل ألكاراز على أربع فرص فقط لكسر الإرسال خلال المباراة، لكنه جعل كل واحدة منها ذات فائدة.

وكان ميدفيديف بلغ الدور قبل النهائي بعد الفوز على أندريه روبليف المصنف الثامن بنتيجة 6-4 و6-3 و6-4 في طقس حار ووصول درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية، ولم يكن سعيدا باللعب في هذه الظروف.

وبوصول ألكاراز وزفيريف إلى استاد آرثر آش في نهاية مباريات اليوم، وكان الطقس تحسن بشكل كبير.

واستطاع زفيريف مجاراة ألكاراز في بداية المجموعة الأولى بفضل إرساله القوي.

وحصل ألكاراز على فرصة لكسر الإرسال ليتقدم 5-3 ثم حافظ على إرساله ليحسم المجموعة.