ماذا دار بين فيريرا وميدو بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي؟
كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد للإسماعيلي كواليس الحوار الذي دار بينه وبين البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك.
وقلب الزمالك تأخره 0/1 إلى فوز 3/1 على الإسماعيلي أمس الخميس في الجولة العاشرة من الدوري المصري.
وكتب ميدو عبر حسابه في موقع "تويتر": "أتعلم دائما من هذا الرجل.. عاتبني أمس بعد المباراة بسبب عودتي للتدريب!! ولكن قال لي أتفهم وجهة نظرك!! شوف حصلي إيه ولسه بحب الشغلانه!!
فوز ثمين
تقدم الإسماعيلي بهدف مباغت عن طريق أحمد فتوح، لاعب الزمالك، الذي أحرزه بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة.
غير أن زميله يوسف أسامة نبيه، أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة.
وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف عمرو السيسي الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 24 نقطة وهو نفس رصيد الأهلي في الصدارة ولعب كل منهما 10 مباريات.
في حين توقف رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط، في المركز الأخير علما أنه نال لقب الدوري المصري 3 مرات كان آخرها موسم 2001/2002.