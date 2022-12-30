ماذا دار بين فيريرا وميدو بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي؟

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد للإسماعيلي كواليس الحوار الذي دار بينه وبين البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك.

وقلب الزمالك تأخره 0/1 إلى فوز 3/1 على الإسماعيلي أمس الخميس في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وكتب ميدو عبر حسابه في موقع "تويتر": "أتعلم دائما من هذا الرجل.. عاتبني أمس بعد المباراة بسبب عودتي للتدريب!! ولكن قال لي أتفهم وجهة نظرك!! شوف حصلي إيه ولسه بحب الشغلانه!!