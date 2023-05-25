أندريس إنييستا يرحل عن فيسل كوبي في يوليو
أعلن فيسل كوبي، المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الدولي الإسباني السابق أندريس إنييستا سيغادر النادي منتصف الموسم الحالي.
وانضم لاعب وسط برشلونة السابق، الذي أكمل عامه الـ 39 في وقت سابق هذا الشهر، إلى كوبي في 2018 بعد مسيرة رائعة بالنادي الكتالوني، حيث حصد 30 لقبا، كما فاز بكأس العالم وبطولة أوروبا مرتين متتاليتين مع منتخب إسبانيا.
وقال كوبي في بيان: "نأسف لإعلان رحيل أندريس إنييستا عن نادينا. لمدة خمس سنوات منذ انضمامه، نعرب عن امتناننا العميق لإنييستا الذي قدم مساهمات كبيرة في فيسل كوبي".
وسيغادر إنييستا فيسل كوبي بعد خوض مباراة على أرضه ضد كونسادول سابورو على ملعب نويفير في الأول من يوليو تموز المقبل.
ويتصدر فيسل كوبي مسابقة الدوري بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه بعد 14 مباراة.
وخاض إنييستا 133 مباراة مع كوبي حتى الآن، وفاز بكأس الإمبراطور 2019 وكأس السوبر اليابانية عام 2020.