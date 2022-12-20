ترتيب الدوري المصري: الأهلي يصعق فاركو في الثواني الأخيرة ويطير بالصدارة (فيديو)

استمر الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري منفردًا بعد أن خطف فوزًا دراميًا من منافسه فاركو، 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 31، عن طريق أحمد عبد القادر. بعد استلامه تمريرة سحرية من علي معلول وضعه في حالة انفراد، ليسكنها في شباك فاركو.

وأدرك فاركو التعادل سريعًا في الدقيقة 36، عن طريق أحمد شريف، الذي سدد كرة لم يتمكن الحارس محمد الشناوي من التصدي لها.

وخطف محمد شريف، هدف فوز الأهلي في الدقيقة 97 من ضربة رأسية بعد عرضية من البرازيلي برونو سافيو.

وبهذا الفوز عزَّز الأهلي موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بـ22 نقطة.

وعلى الجانب الآخر هبط فاركو إلى المركز العاشر بعد أن توقف رصيده عند 7 نقاط.