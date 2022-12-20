ترتيب الدوري المصري: الأهلي يصعق فاركو في الثواني الأخيرة ويطير بالصدارة (فيديو)
استمر الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري منفردًا بعد أن خطف فوزًا دراميًا من منافسه فاركو، 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري.
وتقدم الأهلي في الدقيقة 31، عن طريق أحمد عبد القادر. بعد استلامه تمريرة سحرية من علي معلول وضعه في حالة انفراد، ليسكنها في شباك فاركو.
وأدرك فاركو التعادل سريعًا في الدقيقة 36، عن طريق أحمد شريف، الذي سدد كرة لم يتمكن الحارس محمد الشناوي من التصدي لها.
وخطف محمد شريف، هدف فوز الأهلي في الدقيقة 97 من ضربة رأسية بعد عرضية من البرازيلي برونو سافيو.
وبهذا الفوز عزَّز الأهلي موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بـ22 نقطة.
وعلى الجانب الآخر هبط فاركو إلى المركز العاشر بعد أن توقف رصيده عند 7 نقاط.
الإسماعيلي يحقق فوزه الأول على حساب إنبي في مباراة شهدت 3 بطاقات حمراء وركلتي جزاء
وفي مباراة أخرى حقق الإسماعيلي انتصاره الأول هذا الموسم ليترك قاع الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-1 على 9 لاعبين من إنبي في مباراة متوترة شهدت 3 بطاقات حمراء وركلتي جزاء.
ووضع ياو أنور الإسماعيلي في المقدمة في الدقيقة 17 بعد أن تلقى تمريرة بينية من صالح جمعة داخل منطقة جزاء إنبي خلف المدافعين ليستقبل أنور الكرة ويسددها بقوة في الزاوية اليمنى لمرمى عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي.
وضاعف باهر المحمدي النتيجة للإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 90.
وقلص علي فوزي النتيجة لصالح إنبي في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.
وأكمل إنبي المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد مصطفى شكشك لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 79 وخالد رضا في الدقيقة 85 بسبب تدخل عنيف على قدم محمود الشبراوي لاعب الإسماعيلي.
كما طرد الحكم محمد حسن لاعب الإسماعيلي في الدقيقة 82 لحصوله على الإنذار الثاني أيضًا.
ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 6 نقاط من 8 مباريات ليتقدم للمركز 14 بينما توقف رصيد إنبي عند 6 نقاط أيضًا وتراجع للمركز الخامس عشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: