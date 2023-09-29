أليكسيس بيكا لاعب نيس يهدد بالانتحار من فوق جسر ارتفاعه 100 متر

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن أليكسيس بيكا لاعب نادي نيس الفرنسي يهدد بإلقاء نفسه من فوق جسر ماجنان، اليوم الجمعة.

ويشارك رجال إطفاء وضباط شرطة وطبيب نفسي أرسله النادي في محاولة لمساعدة أليكسيس بيكا، البالغ من العمر 22 عاما.

لكن وكيل أعمال اللاعب نفى ذلك.

وذكرت "ديلي ميل" أن اللاعب الشاب لديه ميول انتحارية بعد الانفصال عن زوجته.

وقالت إن اللاعب يقف على جسر ماجنان الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر، ويقع على الطريق السريع A8 شمال غرب مدينة نيس.

وبحسب ما ورد توقف اللاعب على جانب الطريق وهدد بالقفز، وذكرت صحيفة "ذا صن" أن ازدحاما مروريا بطول 5 كيلومترات حدث بسبب الحادثة، حيث تم تقييد حركة المرور على طول الطريق الذي يمر عبر مدينة نيس.

وألغى النادي مؤتمره الصحفي المقرر عقده اليوم الجمعة.

ويحتل نيس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، ومن المقرر أن يلعب على أرضه أمام بريست المتصدر يوم الأحد.

وحقق النادي فوزا مهما في وقت سابق من هذا الشهر بعد فوزه على البطل باريس سان جيرمان 3/2 على ملعب بارك دي برينس.