غاياردو يستهل مهمته مع الاتحاد السعودي بمواجهة صعبة أمام الاتفاق

* الهلال يبحث عن الابتعاد في الصدارة

كما يحل الهلال ضيفًا على الحزم، يوم السبت، بحثًا عن مواصلة سلسلة النتائج الجيدة وإحكام قبضته.

ويتصدر فريق المدرب جورجي غيسوس الترتيب برصيد 35 نقطة، متفوقًا على النصر أقرب منافسيه بأربع نقاط، بعدما نجح في الفوز بآخر 6 مباريات بالدوري.

والتقى الهلال بنظيره الحزم منذ أقل من شهر ضمن منافسات كأس ملك السعودية، ونجح في الفوز 3-صفر ليتأهل إلى دور الثمانية.

ويتذيل الحزم ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط حققها من انتصار واحد و 4 تعادلات، فيما خسر 8 مباريات خلال 13 جولة.

وسيفتقد الهلال لخدمات ظهيره الأيسر ياسر الشهراني لإصابته في عضلات الفخذ الخلفية، بينما استعاد قائده سلمان الفرج بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التوقف الدولي السابق، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.