غاياردو يستهل مهمته مع الاتحاد السعودي بمواجهة صعبة أمام الاتفاق
يبدأ الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم حقبة جديدة تحت قيادة مدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو حين يحل ضيفًا على الاتفاق، غدًا الجمعة، بينما يسعى الهلال متصدر الترتيب إلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية حين يواجه الحزم.
وأعلن الاتحاد تعاقده مع غاياردو خلفًا لمدربه البرتغالي نونو سانتو بعد انفصالهما لسوء النتائج، بعدما قاد الفريق للفوز بلقبي الدوري والسوبر السعودي الموسم الماضي.
ويحتل الفريق المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعد 13 مباراة، بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.
وفاز الاتحاد في الجولة الماضية 4-2 على أبها بقيادة المدرب المساعد حسن خليفة، في مباراة شهدت تألق الفرنسي كريم بنزيما بتسجيله ثلاثية وصناعة هدف لزميله إيجور كورنادو.
ويأمل المهاجم الفرنسي، الذي وصل لهدفه الثامن في الدوري هذا الموسم بفارق 5 أهداف عن رونالدو متصدر ترتيب الهدافين، في مواصلة التألق أمام منافس يسعى إلى استعادة التألق.
ولا يمر الاتفاق، بقيادة المدرب ستيفن جيرارد، بأفضل فتراته بعدما فشل بتحقيق الفوز خلال مبارياته الثلاث الأخيرة بجميع المسابقات، إذ ودَّع كأس الملك بالخسارة 1-صفر أمام النصر الذي يلعب أمام ضيفه الأخدود، وتعادل سلبيًا في مباراتيه الماضيتين بالدوري أمام الرائد والفيحاء.
* الهلال يبحث عن الابتعاد في الصدارة
كما يحل الهلال ضيفًا على الحزم، يوم السبت، بحثًا عن مواصلة سلسلة النتائج الجيدة وإحكام قبضته.
ويتصدر فريق المدرب جورجي غيسوس الترتيب برصيد 35 نقطة، متفوقًا على النصر أقرب منافسيه بأربع نقاط، بعدما نجح في الفوز بآخر 6 مباريات بالدوري.
والتقى الهلال بنظيره الحزم منذ أقل من شهر ضمن منافسات كأس ملك السعودية، ونجح في الفوز 3-صفر ليتأهل إلى دور الثمانية.
ويتذيل الحزم ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط حققها من انتصار واحد و 4 تعادلات، فيما خسر 8 مباريات خلال 13 جولة.
وسيفتقد الهلال لخدمات ظهيره الأيسر ياسر الشهراني لإصابته في عضلات الفخذ الخلفية، بينما استعاد قائده سلمان الفرج بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التوقف الدولي السابق، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.