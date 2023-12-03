تقرير: توني كروس يدرس الاعتزال بنهاية الموسم الجاري
كشفت تقارير إعلامية أن النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، يفكر في الاعتزال بنهاية الموسم الجاري.
وقالت شبكة (relevo) الإسبانية إن كروس أخبر زملاءه منذ فترة طويلة أن فكرته هي تعليق حذائه بنهاية الموسم الجاري، كي يعتزل وهو في قمة مجده.
وأوضحت: "سيبلغ توني كروس عامه الـ34 في 4 يناير المقبل، ويعيش الآن واحدة من أفضل اللحظات الكروية في مسيرته، ويرغب في الاعتزال وهو في مستوى جيد".
وقالت الشبكة: "موقف كروس يشبه ما حدث العام الماضي في نفس التوقيت، عندما كان مستقبل الألماني مجهولا، ولكن أداءه الجيد والحب الذي تلقاه من جميع أقسام النادي، سواء مجلس الإدارة والجهاز الفني وزملائه، شجعه على تجديد عقده لموسم واحد".
وأضافت: "رغم أن كروس بدأ الموسم كبديل، إلا أنه استعاد مكانه شيئًا فشيئًا لدرجة أنه أصبح لا يمكن استبداله.. في كل مرة يستريح فيها يكون الأمر بمثابة صداع لأنشيلوتي، لأنه لا يستطيع العثور على لاعب في الفريق يساهم بما يفعله توني".
وتابعت: "تمر جميع اللعبات تقريبًا من خلال حذائه، وتمريراته ذهبية للتغلب على التكتل الدفاعي.. كما أن لياقته البدنية الجيدة تجعله أساسيًا".
لماذا تساور الشكوك اللاعب؟
قالت الشبكة إن هاجس كروس ليس تمديد مسيرته لفترة أطول من المطلوب، بل اعتزاله في وقت يواصل فيه الاستمتاع بكرة القدم، والآن دائمًا ما تسبب له آلام الإصابة التي عانى منها في 2021-22 بعض المشاكل، إذ أصيب بتمزق منطقة أوتار الركبة، ما يؤثر على حركته حتى الآن.
وبسبب هذه الإصابة (يجب عليه القيام بعمل محدد)، خاصة مع تراكم المباريات سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.
ورغم كونه محترفًا لا تشوبه شائبة، ويعيش حياة هادئة للغاية خارج الملعب، إلا أن السنوات تمر ويصعب على نحو متزايد التعافي بين مباراة وأخرى.
وكما فعل الموسم الماضي، فإن كروس لن يتسرع في اتخاذ القرار، إنه يشعر براحة البال بأنه سيترك النادي متى أراد ذلك.
واختتمت: "القرار النهائي في غضون بضعة أشهر".
وخاض كروس هذا الموسم 19 مباراة بقميص ريال مدريد، وأحرز هدفًا واحدًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.