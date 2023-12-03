تقرير: توني كروس يدرس الاعتزال بنهاية الموسم الجاري

وقالت شبكة (relevo) الإسبانية إن كروس أخبر زملاءه منذ فترة طويلة أن فكرته هي تعليق حذائه بنهاية الموسم الجاري، كي يعتزل وهو في قمة مجده.

وأوضحت: "سيبلغ توني كروس عامه الـ34 في 4 يناير المقبل، ويعيش الآن واحدة من أفضل اللحظات الكروية في مسيرته، ويرغب في الاعتزال وهو في مستوى جيد".

وقالت الشبكة: "موقف كروس يشبه ما حدث العام الماضي في نفس التوقيت، عندما كان مستقبل الألماني مجهولا، ولكن أداءه الجيد والحب الذي تلقاه من جميع أقسام النادي، سواء مجلس الإدارة والجهاز الفني وزملائه، شجعه على تجديد عقده لموسم واحد".

وأضافت: "رغم أن كروس بدأ الموسم كبديل، إلا أنه استعاد مكانه شيئًا فشيئًا لدرجة أنه أصبح لا يمكن استبداله.. في كل مرة يستريح فيها يكون الأمر بمثابة صداع لأنشيلوتي، لأنه لا يستطيع العثور على لاعب في الفريق يساهم بما يفعله توني".

وتابعت: "تمر جميع اللعبات تقريبًا من خلال حذائه، وتمريراته ذهبية للتغلب على التكتل الدفاعي.. كما أن لياقته البدنية الجيدة تجعله أساسيًا".