رياضة
السباح التونسي أحمد الحفناوي يفوز بذهبية 800 متر حرة في بطولة العالم
حقق الحفناوي يوم الأحد الماضي الميدالية الفضية في سباق 400 متر حرة
حقق البطل الأولمبي التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم للسباحة المقامة في اليابان.
وسجل السباح التونسي الحفناوي 7 دقائق و37.00 ثانية متفوقًا على الأسترالي صمويل شورت الذي حقق الميدالية الفضية، بينما جاء الأمريكي بوبي فينك ثالثًا.
وحقق الحفناوي يوم الأحد الماضي، الميدالية الفضية في سباق 400 متر حرة في البطولة المقامة بمدينة فوكوكا اليابانية.
وجاء شورت متأخرًا بفارق 0.76 ثانية خلف البطل الحفناوي، بينما حل الأمريكي فينك ثالثًا متأخرًا بفارق 1.67 ثانية ليحصد البرونزية.
كان السباح التونسي الشاب قد حقق الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو الماضية.