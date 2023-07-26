السباح التونسي أحمد الحفناوي يفوز بذهبية 800 متر حرة في بطولة العالم

وسجل السباح التونسي الحفناوي 7 دقائق و37.00 ثانية متفوقًا على الأسترالي صمويل شورت الذي حقق الميدالية الفضية، بينما جاء الأمريكي بوبي فينك ثالثًا.

وحقق الحفناوي يوم الأحد الماضي، الميدالية الفضية في سباق 400 متر حرة في البطولة المقامة بمدينة فوكوكا اليابانية.