ترتيب الدوري التونسي: النجم الساحلي يتجاوز اتحاد بنقردان والأفريقي يهزم الترجي
سجل النجم الساحلي هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2/0 على ضيفه اتحاد بنقردان ليعزز صدارته لمرحلة التتويج في الدوري التونسي الممتاز اليوم الأحد.
ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 18 نقطة متقدما بخمس نقاط على اتحاد بنقردان ثاني الترتيب.
وأهدر عزالدين بوتمان ركلة جزاء للنجم الساحلي في الدقيقة 34 مع صمود اتحاد بنقردان.
وانتظر النجم الساحلي حتى الشوط الثاني حيث منحه ياسين الشماخي التقدم بعد 5 دقائق من الاستراحة.
وحسم أصيل الجزيري الفوز لفريق المدرب فوزي البنزرتي في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وتغلب النادي الأفريقي 1/0 على الترجي، وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 81 بتوقيع حمدي العبيدي.
ويملك الأفريقي 14 نقطة في المركز الثاني، مقابل 11 نقطة للترجي في المركز الرابع.
ونال الترجي لقب الدوري التونسي في المواسم الستة الأخيرة، علمًا بأن آخر نادٍ تتويجًا باللقب قبل الترجي كان النجم الساحلي موسم 2015/2016، وقبله الأفريقي موسم 2014/2015.
والترجي هو أكثر نادٍ تتويجًا بلقب الدوري التونسي برصيد 32 لقبًا مقابل 13 للأفريقي و10 للنجم الساحلي وو8 للصفاقسي.