ترتيب الدوري التونسي: النجم الساحلي يتجاوز اتحاد بنقردان والأفريقي يهزم الترجي

ويملك الأفريقي 14 نقطة في المركز الثاني، مقابل 11 نقطة للترجي في المركز الرابع.

ونال الترجي لقب الدوري التونسي في المواسم الستة الأخيرة، علمًا بأن آخر نادٍ تتويجًا باللقب قبل الترجي كان النجم الساحلي موسم 2015/2016، وقبله الأفريقي موسم 2014/2015.

والترجي هو أكثر نادٍ تتويجًا بلقب الدوري التونسي برصيد 32 لقبًا مقابل 13 للأفريقي و10 للنجم الساحلي وو8 للصفاقسي.