ترتيب الدوري السعودي: ضمك يكبد الاتحاد الخسارة الرابعة (فيديو)

ألحق ضمك الخسارة الرابعة بنادي الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تغلب عليه 3/1 اليوم الخميس في الجولة الـ16 من المسابقة.

وتقدم جورج كيفين نكودو لضمك في الدقيقة 12، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلاعب بدفاع الاتحاد.

وتعادل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله للاتحاد في الدقيقة 45+3 من ضربة جزاء.