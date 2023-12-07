ترتيب الدوري السعودي: ضمك يكبد الاتحاد الخسارة الرابعة (فيديو)
ألحق ضمك الخسارة الرابعة بنادي الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تغلب عليه 3/1 اليوم الخميس في الجولة الـ16 من المسابقة.
وتقدم جورج كيفين نكودو لضمك في الدقيقة 12، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلاعب بدفاع الاتحاد.
وتعادل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله للاتحاد في الدقيقة 45+3 من ضربة جزاء.
لكن جورج كيفين نكودو عاد وسجل الهدف الثاني لضمك في الدقيقة 45+7 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وجاء ثالث أهداف ضمك في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، حيث سدد طارق حامد كرة قوية حاول مارسيلو غروهي حارس الاتحاد صدها لكنها دخلت الشباك.
وجمدت الخسارة رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز الرابع، ويتأخر بـ13 نقطة عن الهلال المتصدر الذي لعب 15 مباراة.
وخسر الاتحاد للمرة الرابعة وتعادل 4 مرات، وفاز 8 مرات.
في المقابل يملك ضمك 21 نقطة من 15 مباراة في المركز الثامن.
ويتصدر الهلال جدول الترتيب ويملك 41 نقطة من 15 مباراة، ويتقدم بـ7 نقاط عن النصر الثاني. ويحتل الأهلي المركز الثالث ويملك 30 نقطة.
وفي وقت لاحق يلعب الاتفاق مع الشباب، وغدا الجمعة يحل الهلال ضيفا على الطائي، ويستضيف النصر منافسه الرياض، ويلعب الخليج مع أبها، والتعاون مع الفيحاء.