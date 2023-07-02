إنيستا يتحدث عن خطوته المقبلة بعد رحيله عن فيسيل كوبي الياباني

لم يوضح أندريس إنيستا، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، ما يعتزم فعله بعدما رحل اللاعب الفائز بكأس العالم 2010 عن ناديه الياباني فيسيل كوبي في وداع مفعم بالمشاعر، يوم السبت.

وأنهى اللاعب، البالغ عمره 39 عامًا، الذي سجَّل الهدف الوحيد في فوز إسبانيا على هولندا في نهائي كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، مسيرة امتدت خمس سنوات في اليابان بالمشاركة في 57 دقيقة خلال التعادل 1-1 مع كونسادول سابورو.