الترجي ينتفض ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأفريقي على حساب مازيمبي (فيديو)
فاز الترجي التونسي 3-صفر على مازيمبي الكونغولي في إياب دور الثمانية بالدوري الأفريقي لكرة القدم ليعوض خسارته ذهابا 1-صفر ويتأهل للدور قبل النهائي للمسابقة المستحدثة من الاتحاد الأفريقي (الكاف).
افتتح الترجي التهديف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول من ركلة ركنية أخفق الدفاع وحراس المرمى في التعامل معها ليودعها ياسين مرياح الشباك.
وحسم أسامة بوقرة بطاقة عبور الترجي إلى قبل النهائي بهدف سجله في الدقيقة 76 من تسديدة من مسافة قريبة مكللا سلسلة من التمريرات التي نفذها اللاعبون بأريحية شديدة.
وأضاف محمد أمين توجاي الهدف الثالث في الدقيقة 86 من ضربة رأس مستغلا كرة ثابتة.
وبهذا ينضم الترجي إلى الأهلي المصري وماميلودي صن داونز القادم من جنوب أفريقيا، واللذين تأهلا إلى قبل النهائي على حساب سيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو القادم من أنغولا على الترتيب.
ويواجه الترجي الفائز من المواجهة التي تجمع بين الوداد الرياضي المغربي وإنيمبا القادم من نيجيريا.