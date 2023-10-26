الترجي ينتفض ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأفريقي على حساب مازيمبي (فيديو)

وبهذا ينضم الترجي إلى الأهلي المصري وماميلودي صن داونز القادم من جنوب أفريقيا، واللذين تأهلا إلى قبل النهائي على حساب سيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو القادم من أنغولا على الترتيب.

ويواجه الترجي الفائز من المواجهة التي تجمع بين الوداد الرياضي المغربي وإنيمبا القادم من نيجيريا.