الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مصر ضد بلجيكا
يخوض منتخب مصر مواجهة ودية قوية ضد منافسه بلجيكا، اليوم الجمعة، على ملعب (جابر الأحمد) الدولي.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مصر ضد بلجيكا الودية:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (جابر الأحمد) الدولي في الكويت الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت الكويت.
وتنقل المباراة عبر قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق طارق الملا، بجانب قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عصام عبده.
تاريخ المواجهات
تقابل المنتخبان في 3 مباريات ودية سابقة الأولى كانت يوم 30 مارس 1999 وفاز منتخب مصر 1/0 سجله الموهوب حازم إمام.
وتجدد الموعد في مباراة ودية أقيمت بالقاهرة يوم 9 فبراير 2005، وفاز المنتخب المصري 4/0 دون رد سجلها عماد متعب "هدفين" وأحمد عيد عبدالملك وأسامة حسني.
وكان اللقاء الأخير يوم 6 يونيو 2018 وفاز المنتخب البلجيكي بنتيجة 3/0 عن طريق روميلو لوكاكو وإدين هازارد ومروان فيلاني.
أسلحة مصر
يسعى المنتخب المصري لإثبات ذاته في ثالث تجربة يخوضها تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا.
وفاز منتخب مصر في شهر سبتمبر الماضي على ليبيريا والنيجر بنتيجة 3/0 في تجارب ودية دولية.
وقال روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن هذه المواجهة ليست استعراضية بل ترقى للمواجهات الرسمية لأنها ستشهد تنافسية كبيرة.
وأوضح أن منتخب مصر لديه لاعبون أصحاب خبرات ويستطيعون تقديم مباراة جيدة أمام بلجيكا، مؤكدا أن المنتخب البلجيكي أحد أقوى منتخبات العالم.
ويعاني منتخب مصر من غيابات مؤثرة في خط دفاعه على رأسها محمود حمدي (الونش) ومحمد عبدالمنعم بجانب محمود متولي، كما تحيط الشكوك حول مشاركة حمدي فتحي لاعب وسط مصر.
ويعتمد منتخب مصر على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه الرباعي علي جبر وأحمد حجازي وأكرم توفيق ومحمد حمدي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط طارق حامد ومحمود حماده وإمام عاشور، مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيغيه.
أوراق بلجيكا
يسعى المنتخب البلجيكي لتحقيق نتيجة طيبة وأداء مميز قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم.
ويلعب منتخب بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السادسة مع كرواتيا والمغرب وكندا.
وقال الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المباراة ستكون فرصة مهمة لتجهيز الجميع وحصد نتيجة طيبة وتقديم أداء مميز.
وأشار إلى أن إدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني سيحصل على فرصة المشاركة لأكثر من 60 دقيقة، كما أن المنتخب البلجيكي سيسعى لتجربة العديد من لاعبيه.
ويعتمد منتخب بلجيكا على تشكيلة تضم حارس المرمى تيبو كورتوا، وأمامه ثلاثي خط الدفاع يان فيرتونخين وتوبي ألديرفايلد ووت فايس.
ويقود خط الوسط أكسيل فيستل وكيفين دي بروين ويوري تيليمانس وتوماس مونييه ويانيك كاراسكو، مع ثنائي الهجوم إدين هازارد وميتشي باتشواي.
وقال فتحي مبروك، المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، لشبكة "إرم نيوز" إن المباراة ستكون قوية للفراعنة واختبارا حقيقا للمنتخب المصري تحت قيادة فيتوريا.
وأوضح أن المنتخب البلجيكي يضم كوكبة من النجوم وبالتالي المواجهة ستكون صعبة للفراعنة وتحتاج للحذر الدفاعي وعدم ترك مساحات.