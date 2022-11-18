الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مصر ضد بلجيكا

أسلحة مصر

يسعى المنتخب المصري لإثبات ذاته في ثالث تجربة يخوضها تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا.

وفاز منتخب مصر في شهر سبتمبر الماضي على ليبيريا والنيجر بنتيجة 3/0 في تجارب ودية دولية.

وقال روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن هذه المواجهة ليست استعراضية بل ترقى للمواجهات الرسمية لأنها ستشهد تنافسية كبيرة.

وأوضح أن منتخب مصر لديه لاعبون أصحاب خبرات ويستطيعون تقديم مباراة جيدة أمام بلجيكا، مؤكدا أن المنتخب البلجيكي أحد أقوى منتخبات العالم.

ويعاني منتخب مصر من غيابات مؤثرة في خط دفاعه على رأسها محمود حمدي (الونش) ومحمد عبدالمنعم بجانب محمود متولي، كما تحيط الشكوك حول مشاركة حمدي فتحي لاعب وسط مصر.

ويعتمد منتخب مصر على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه الرباعي علي جبر وأحمد حجازي وأكرم توفيق ومحمد حمدي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط طارق حامد ومحمود حماده وإمام عاشور، مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيغيه.