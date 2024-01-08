رسميًا.. الأهلي يعلن إتمام الاتفاق مع وسام أبو علي (فيديو)

ويحمل المهاجم، صاحب الـ25 عاما، الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي بعد إتمام التعاقد بشكل رسمي.

وقال أمير توفيق المتواجد بدولة السويد، في تصريحات على قناة الأهلي مساء اليوم الإثنين: "الأهلي أنهى الاتفاق مع وسام أبو علي وناديه بشكل نهائي".

وأضاف: "سيخضع وسام أبو علي للكشف الطبي في مصر قبل الإعلان عن الصفقة".

واختتم: "تم التعاقد مع وسام أبو علي بناءً على رؤية فنية للمدرب مارسيل كولر، والذي شاهد العديد من الفيديوهات للاعب".