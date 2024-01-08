رسميًا.. الأهلي يعلن إتمام الاتفاق مع وسام أبو علي (فيديو)
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي المصري، إتمام الاتفاق مع الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي، لاعب سيريس السويدي لينضم إلى القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
ويحمل المهاجم، صاحب الـ25 عاما، الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي بعد إتمام التعاقد بشكل رسمي.
وقال أمير توفيق المتواجد بدولة السويد، في تصريحات على قناة الأهلي مساء اليوم الإثنين: "الأهلي أنهى الاتفاق مع وسام أبو علي وناديه بشكل نهائي".
وأضاف: "سيخضع وسام أبو علي للكشف الطبي في مصر قبل الإعلان عن الصفقة".
واختتم: "تم التعاقد مع وسام أبو علي بناءً على رؤية فنية للمدرب مارسيل كولر، والذي شاهد العديد من الفيديوهات للاعب".
يذكر أن موقع (Tipsbladet) الدنماركي قد أشار، أمس الأحد، إلى أن أبو علي سينتقل من سيريوس إلى الأهلي في صفقة قد تجلب للنادي أكثر من 20 مليون كرونة دنماركية (ما يقرب من مليوني يورو).
وأضاف: "المهاجم الدنماركي، البالغ من العمر 25 عامًا، سيحصل على عقد رائع حقًا في الأهلي، وسيتقاضى ما لا يقل عن ثمانية ملايين كرونة دنماركية صافية (مليون و173 ألف دولار أمريكي) سنويًا".
وتابع الموقع الدنماركي: "من المنتظر أن يحصل وسام أبو علي على منحة توقيع كبيرة، مقابل عقد يمتد حتى عام 2028".
ولعب أبو علي في صفوف ألبورغ فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي.
وخاض أبو علي خلال الموسم الحالي 16 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع آخر.