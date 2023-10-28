طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة مصطفى شلبي
أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك المصري، أن إصابة مصطفى شلبي مهاجم الفريق لا تستدعي وضع قدمه في جبيرة.
وتعرض مصطفى شلبي، صانع ألعاب الفريق، للإصابة في قدمه خلال مباراة إنبي بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وخرج من الملعب وهو لا يستطيع المشي.
وقال الدكتور محمد أسامة، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يعاني من كدمة".
وأضاف: الإصابة ليست مقلقة، ولم تستدعِ وضع قدمه في جبيرة".
وأشار طبيب الزمالك إلى أن شلبي سيخضع لفحوصات طبية مستمرة؛ من أجل متابعة العلاج ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب.
وفرّط فريق الزمالك في احتلال المركز الثاني بالدوري المصري الممتاز، ولو بشكل مؤقت، وذلك عقب تلقيه الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم أمام إنبي 1-2، خلال المباراة التي جمعتهما، أمس الجمعة، في الجولة الخامسة من المسابقة.
وبهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس، فيما فرط الزمالك في الانقضاض على المركز الثاني، بعدما توقف رصيده عند ثماني نقاط في المركز الرابع.
وأصبح هذا الانتصار هو الثاني على التوالي وبشكل عام لفريق إنبي في الدوري هذا الموسم، حيث خسر في مباراتين وتعادل في مباراة.
في المقابل، أصبحت هذه الخسارة هي الأولى للزمالك في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين أيضاً.