طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة مصطفى شلبي

وتعرض مصطفى شلبي، صانع ألعاب الفريق، للإصابة في قدمه خلال مباراة إنبي بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وخرج من الملعب وهو لا يستطيع المشي.

وقال الدكتور محمد أسامة، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يعاني من كدمة".

وأضاف: الإصابة ليست مقلقة، ولم تستدعِ وضع قدمه في جبيرة".

وأشار طبيب الزمالك إلى أن شلبي سيخضع لفحوصات طبية مستمرة؛ من أجل متابعة العلاج ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب.