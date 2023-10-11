أندرتيكر يظهر في عرض "WWE NXT" ويلقن برون بريكر درسًا قاسيًا (فيديو)

رغم اعتزاله عالم مصارعة المحترفين في عام 2020، فإن عرض "WWE NXT"، فجر يوم الأربعاء، شهد ظهورًا خاصًّا للمصارع الشهير أندرتيكر، في حلبة النزال خلال مواجهة بين برون بريكر وكارميلو هايز حيث واجه كلٌّ منهما الآخر للمرة الأولى في حدث مباشر متميز.

وكان بريكر هو المسيطر على النزال وقد وجَّه بضع لكمات لمنافسه هايز، وخلال احتفاله، قال بريكر: "أربح أو أخسر، هناك شخص واحد فقط في WWE"، وذلك عندما بدأت موسيقى أندرتيكر الشهيرة تتردد في المكان، وهو ما أشعل جميع الحاضرين.