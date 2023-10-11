أندرتيكر يظهر في عرض "WWE NXT" ويلقن برون بريكر درسًا قاسيًا (فيديو)
رغم اعتزاله عالم مصارعة المحترفين في عام 2020، فإن عرض "WWE NXT"، فجر يوم الأربعاء، شهد ظهورًا خاصًّا للمصارع الشهير أندرتيكر، في حلبة النزال خلال مواجهة بين برون بريكر وكارميلو هايز حيث واجه كلٌّ منهما الآخر للمرة الأولى في حدث مباشر متميز.
وكان بريكر هو المسيطر على النزال وقد وجَّه بضع لكمات لمنافسه هايز، وخلال احتفاله، قال بريكر: "أربح أو أخسر، هناك شخص واحد فقط في WWE"، وذلك عندما بدأت موسيقى أندرتيكر الشهيرة تتردد في المكان، وهو ما أشعل جميع الحاضرين.
وظهر بالفعل أندرتيكر بنفسه على ظهر دراجته النارية الشهيرة، ولكن بريكر سخر من أندرتيكر، ووصفه بأنه جهاز توقيت قديم، والتقط أندرتيكر الميكروفون. قائلًا: "يا برون، أنا أراقبك منذ فترة طويلة. وفي يوم من الأيام ستصبح موهبة خاصة جدًّا، ولكن ليس اليوم"، قبل أن يوجه له لكمة قوية أسقطته أرضًا.
والتقط أندرتيكر الميكروفون موجهًا حديثه لبريكر، قائلًا: "أيها الشاب، سأقدم لك بعض النصائح. هناك دائمًا شخص أكبر سنًّا وأفضل وأقوى ينتظرك بالقرب من الزاوية. لقد قابلت للتو الأسوأ على الإطلاق"، ثم احتفل أندرتيكر مع هايز مع انتهاء عرض NXT.
اعتزال أندرتيكر
وكان النجم الأمريكي مارك ويليام كالاوي الشهير بـ"أندرتيكر"، أعلن اعتزاله المصارعة الحرة WWE، في عام 2020، بعد مسيرة امتدت لـ30 عامًا في مزاولة اللعبة.
ويُعرف كالاوي كرائد في مؤسسة "المصارعة العالمية الترفيهية"، إذ شارك في أولى مباريات فئة "النعش" ضمن مهرجان "الناجي" في عام 1992، وأولى مباريات فئة "الدفن حيًّا" في عام 1996، وأولى مباريات فئة "جحيم في زنزانة" في عام 1997.
وعلى الرغم من شعبيته الهائلة، فإنه لم يرغب في أن يحذو حذو نجوم آخرين، مثل جون سينا أو دوين جونسون "ذا روك"، بالمشاركة في أعمال سينمائية.