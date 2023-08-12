إصابة كريستيانو رونالدو وخروجه في مباراة النصر والهلال (فيديو)
تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة بدت قوية خلال مباراة فريقه النصر ضد الهلال، التي تجمعهما، يوم السبت، في نهائي البطولة العربية للأندية.
وفي الدقيقة 111 من الشوط الإضافي للمباراة تدخل لاعب الهلال بقوة مع رونالدو، الذي سقط أرضا وبدا أنه يتألم بشدة، ليخرج بعد ذلك على عربة الإسعاف الخاصة بالملعب.
وبدا على النجم البرتغالي تأثره القوي بالإصابة حيث ظهر وهو يتحامل على قدمه حتى وصل لدكة البدلاء.
وسجل ميشيل ديلغاود هدف الهلال الأول في الدقيقة 51 من عمر المباراة، برأسية من عرضية مالكوم سكنت شباك النصر.
ثم أحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، بعدما وجه عرضية متقنة داخل شباك الهلال.
واتجهت المباراة بعد ذلك للعب أشواط إضافية، لينجح النجم البرتغالي في وضع بصمته ويسجل الهدف الثاني للنصر مع الدقيقة 98 من رأسية رائعة.