ترتيب الدوري السعودي.. البليهي وميتروفيتش يقودان الهلال لتخطي الفيحاء والابتعاد بالصدارة
أحرز الهلال هدفين متأخرين في مرمى مضيفه الفيحاء ليفوز 2-صفر، ويوسع الفارق في صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إلى عشر نقاط مع النصر، ملاحقه المباشر، اليوم الجمعة.
وسجل المدافع علي البليهي هدف التقدم للهلال في الدقيقة 86 عندما استقبل تمريرة عرضية بضربة رأس من روبن نيفيز، ليحولها برأسه نحو المرمى وترتد من يد الحارس البديل أحمد الكسار، ليتابعها الدولي السعودي بقدمه في الشباك.
واحتفل البليهي بعدها بإخراج بالون أزرق من جوربه ونفخه ورفعه بفمه لأعلى.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البديل محمد البريك، وذلك بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد، ليسجل منها المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع.
ورفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة من 19 مباراة متقدما بفارق عشر نقاط على النصر صاحب المركز الثاني، الذي يلعب خارج أرضه غدا السبت مع التعاون.
فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز 12 بعدما تلقى الهزيمة الثامنة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: