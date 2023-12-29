ترتيب الدوري السعودي.. البليهي وميتروفيتش يقودان الهلال لتخطي الفيحاء والابتعاد بالصدارة

وسجل المدافع علي البليهي هدف التقدم للهلال في الدقيقة 86 عندما استقبل تمريرة عرضية بضربة رأس من روبن نيفيز، ليحولها برأسه نحو المرمى وترتد من يد الحارس البديل أحمد الكسار، ليتابعها الدولي السعودي بقدمه في الشباك.

واحتفل البليهي بعدها بإخراج بالون أزرق من جوربه ونفخه ورفعه بفمه لأعلى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البديل محمد البريك، وذلك بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد، ليسجل منها المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع.