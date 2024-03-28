"كاف" يشيد بإنجاز غير مسبوق لحارس مرمى عربي في دوري الأبطال

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بما اعتبره إنجازا غير مسبوق نجح حارس مرمى الترجي التونسي معز بن شريفية في الوصول إليه، بالمشاركة في 14 نسخة من دوري أبطال إفريقيا وذلك بين 2010 و2024، محققا رقما سيكون من الصعب بلوغه.

وقبل المواجهة المرتقبة السبت، بين الترجي التونسي وأسيك ميموزا الإيفواري، ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة، نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورة لمعز بن شريفية مع إرفاقها بعبارة "لقد كان دائما حاضرا هنا" (بالإنجليزية)، في إشارة إلى المسيرة الطويلة والمشاركات المستمرة لحارس مرمى الترجي ومنتخب تونس.

ولعب بن شريفية في 14 نسخة من دوري أبطال إفريقيا، محققا مسيرة لافتة في المسابقة، بعد أول مشاركة له في نسخة 2010 التي كان بلغ فيها الدور النهائي، وخسر اللقب لفائدة مازمبي الكونغولي.

وشارك حارس مرمى الترجي في دوري أبطال إفريقيا بين 2010 و2024، ولم يغب سوى في نسخة 2016 التي لم يتأهل لها فريق "الدم والذهب".

ويملك بن شريفية (33 عاما) أعلى عدد من المشاركات في دوري الأبطال للاعب تونسي، كما أنه أكثر لاعب إفريقي لا يزال قيد النشاط بالمشاركة في المسابقة.

وتوج بن شريفية باللقب في 3 مناسبات، أعوام 2011 و2018 و2019، كما بلغ النهائي في 2010 و2012، ونصف النهائي في 2013 و2021 و2023.