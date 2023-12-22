الأهلي يحصد برونزية كأس العالم للأندية بالفوز على أوراوا (فيديو)

منح ياسر إبراهيم التقدم إلى الأهلي في الدقيقة 19 متابعا كرة مرتدة من الحارس شوساكو نيشيكاوا، قبل أن يضيف بيرسي تاو الهدف الثاني بعدها بست دقائق، بعدما فقد أتسوكي إتو الكرة في منطقة الجزاء بعد ضغط من أحمد نبيل (كوكا).

وسيطر فريق المدرب مارسيل كولر بعد تقدمه وبدا أنه في طريقه لتسجيل الهدف الثالث، لكن خوسيه كانتي قلص الفارق لبطل آسيا بتسديدة من مدى قريب بعد إبعاد خاطئ من علي معلول، مدافع الأهلي، الكرة قرب الاستراحة.

وكاد البديل براين لينسن أن يتعادل في بداية الشوط الثاني، لكنه سدد بجوار القائم الأيمن من مدى قريب قبل أن يعيد ألكسندر شولز المباراة لنقطة البداية من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد الذي أكد وجود لمسة يد على محمد هاني في الدقيقة 53.

لكن يوشيو كويزومي لاعب أوراوا سجل بالخطأ في مرماه بعد نحو ساعة من اللعب وهو يحاول إبعاد تسديدة قوية من معلول، الذي أهدر بعدها ركلة جزاء.

وعاد معلول ليعوض إهدار ركلة الجزاء ويسجل الهدف الرابع من ركلة حرة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.