عقوبة بلايلي بعد حادثة الحكمة غادة محاط

قررت لجنة الانضباط، التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، تغريم لاعب مولودية الجزائر يوسف بلايلي، بمبلغ 100 مليون سنتيم جزائري (نحو 7 آلاف دولار) بسبب طريقة احتجاجه العنيفة على حكمة مباراة ربع نهائي كأس الجمهورية بين فريقه مولودية الجزائر ووداد تلمسان الأحد الماضي.

وخلال تنفيذ ركلة كرة ثابتة للمولودية غير يوسف بلايلي مكان الكرة لكن الحكم غادة محاط التي تدير أول مبارياتها في كأس الجزائر أشهرت في وجهه الورقة الصفراء إلا أنه حاول منعها من ذلك ومسكها من يدها محاولا إثناءها عن إخراج الورقة، قبل أن يدخل في نقاش مع الحكمة.