عقوبة بلايلي بعد حادثة الحكمة غادة محاط
قررت لجنة الانضباط، التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، تغريم لاعب مولودية الجزائر يوسف بلايلي، بمبلغ 100 مليون سنتيم جزائري (نحو 7 آلاف دولار) بسبب طريقة احتجاجه العنيفة على حكمة مباراة ربع نهائي كأس الجمهورية بين فريقه مولودية الجزائر ووداد تلمسان الأحد الماضي.
وخلال تنفيذ ركلة كرة ثابتة للمولودية غير يوسف بلايلي مكان الكرة لكن الحكم غادة محاط التي تدير أول مبارياتها في كأس الجزائر أشهرت في وجهه الورقة الصفراء إلا أنه حاول منعها من ذلك ومسكها من يدها محاولا إثناءها عن إخراج الورقة، قبل أن يدخل في نقاش مع الحكمة.
وتأهل المولودية، متصدر الدوري الجزائري للمحترفين، إلى نصف نهائي كأس الجزائر لكرة القدم عقب الفوز على وداد تلمسان (2 ـ 0) بفضل هدفي يوسف البلايلي والإيفواري واتارا روماريك.
ويشار إلى أن عقوبة يوسف البلايلي هي الثانية في رصيد اللاعب في ظرف شهر تقريبا بعدما قررت لجنة الانضباط برابطة دوري المحترفين، في أوائل مارس، إيقاف اللاعب لـستّ مباريات منها مباراتان مؤجلتا النفاذ، عقب طرده في المباراة التي خسرها فريقه أمام وفاق سطيف بهدف دون رد، كما تم تغريمه بـ700 دولار، بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكام.