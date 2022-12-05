الفيفا يبدأ إجراءات تأديبية بحق لاعبي أوروغواي

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إجراءات تأديبية بحق لاعبي أوروغواي خوسيه ماريا خيمينيز ودييغو غودين وفرناندو موسليرا وإدينسون كافاني، بعد مشادة مع الحكم في أعقاب الفوز 2/0 على غانا في كأس العالم يوم الجمعة.

وفي المباراة التي أقيمت في ختام منافسات المجموعة الثامنة، غضب لاعبو أوروغواي من الحكم دانييل سيبرت لعدم احتسابه ضربتي جزاء لصالح فريقهم.