الفيفا يبدأ إجراءات تأديبية بحق لاعبي أوروغواي
فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إجراءات تأديبية بحق لاعبي أوروغواي خوسيه ماريا خيمينيز ودييغو غودين وفرناندو موسليرا وإدينسون كافاني، بعد مشادة مع الحكم في أعقاب الفوز 2/0 على غانا في كأس العالم يوم الجمعة.
وفي المباراة التي أقيمت في ختام منافسات المجموعة الثامنة، غضب لاعبو أوروغواي من الحكم دانييل سيبرت لعدم احتسابه ضربتي جزاء لصالح فريقهم.
وكان المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية بحاجة إلى هز الشباك مرة أخرى لضمان مقعد في دور الـ16 من البطولة على حساب كوريا الجنوبية.
وبعد انطلاق صافرة النهاية، ثار لاعبو أوروغواي على الحكم الذي لم يحتسب ركلتي جزاء بعد تدخل تعرض له داروين نونيز في الشوط الأول وكافاني في الدقائق الأخيرة. وقال المهاجم لويس سواريز إن الفيفا كان "ضد أوروغواي".
كما فتح الفيفا إجراءات تأديبية بحق اتحاد اللعبة في أوروجواي بسبب مخالفات محتملة لقواعد اللعب النظيف.
وقال الفيفا في بيان: "تقرر فتح إجراءات منفصلة بحق لاعبي أوروغواي خيمينيز وكافاني وموسليرا وغودين".
وأبلغ جاستون تيالدي نائب رئيس اتحاد اللعبة في أوروجواي صحيفة (أوفاسيون) بأن المؤسسة أمامها عشرة أيام للرد على الفيفا.