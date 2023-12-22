ترتيب الدوري السعودي: حفلة أهداف للهلال في شباك أبها تعزز له الصدارة (فيديو)

سجل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش ثلاثية من الأهداف وأحرز مواطنه ألكسندر ميتروفيتش هدفا من ركلة جزاء ارتقى على إثره لصدارة الهدافين في فوز الهلال 7-صفر على أبها.

وهز سالم الدوسري ومحمد كنو وروبين نيفيز الشباك فيما أهدر الفريق العديد من الفرص ليسحق أبها الذي شكل خطورة على مرمى الهلال من خلال تسديدات سعد بقير لكن الحارس ياسين بونو كان لها بالمرصاد.

وبهذا الفوز يعزز الهلال صدارته للمسابقة برصيد 50 نقطة من 18 مباراة بفارق 13 نقطة أمام النصر ثاني الترتيب الذي خاض 16 مباراة، ويتجمد رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز 16.