ترتيب الدوري السعودي: حفلة أهداف للهلال في شباك أبها تعزز له الصدارة (فيديو)
سحق نادي الهلال ضيفه أبها بسباعية نظيفة، خلال مباراة الفريقين على ملعب "مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر، من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس.
سجل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش ثلاثية من الأهداف وأحرز مواطنه ألكسندر ميتروفيتش هدفا من ركلة جزاء ارتقى على إثره لصدارة الهدافين في فوز الهلال 7-صفر على أبها.
وهز سالم الدوسري ومحمد كنو وروبين نيفيز الشباك فيما أهدر الفريق العديد من الفرص ليسحق أبها الذي شكل خطورة على مرمى الهلال من خلال تسديدات سعد بقير لكن الحارس ياسين بونو كان لها بالمرصاد.
وبهذا الفوز يعزز الهلال صدارته للمسابقة برصيد 50 نقطة من 18 مباراة بفارق 13 نقطة أمام النصر ثاني الترتيب الذي خاض 16 مباراة، ويتجمد رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز 16.
ضمك يواصل سلسلة انتصاراته على حساب الطائي
في مباراة أخرى واصل ضمك سلسلة انتصاراته المتتالية بدوري المحترفين السعودي لكرة القدم بتغلبه 3-صفر على ضيفه الطائي اليوم الخميس.
افتتح فاروق شافعي التسجيل من مسافة قريبة مستغلا ارتداد الكرة من حارس المرمى الذي تصدى لركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 57.
وأضاف عبدالقادر بدران الهدف الثاني قبل خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة من مسافة قريبة مستغلا ركلة حرة من جانب الملعب نفذها ستانشيو.
وأكمل الطائي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد برنارد منساه إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية.
واختتم نيكولاي ستانسيو التسجيل في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع بلمسة رائعة من فوق حارس المرمى.
وبعدما حقق فوزه الخامس على التوالي والثامن إجمالا يرتفع رصيد ضمك إلى 30 نقطة من 18 مباراة في المركز الخامس بفارق نقطتين ومركز واحد أمام الاتحاد الذي خاض 16 لقاء.
وتجمد رصيد الطائي، الذي تكبد الهزيمة الثالثة على التوالي، عند 17 نقطة في المركز 13.
وبنفس النتيجة، فاز الخليج على الفيحاء، ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد الفريق الضيف عند 19 نقطة في المركز 11.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: