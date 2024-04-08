سر سماعات الأذن التي يرتديها إنريكي في مباريات سان جيرمان (صورة)
كشفت تقارير صحفية عن السر وراء ظهور لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، مرتديا سماعات "AirPods" خلال مباراة فريقه ضد كليرمون في الدوري الفرنسي.
وانتهت مباراة باريس سان جيرمان مع ضيفه كليرمون، متذيل الترتيب، بالتعادل بهدف لمثله، مساء السبت، في المرحلة الـ28 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وأثار ظهور المدرب الإسباني مرتديا السماعات الخاصة بالهواتف المحمولة طوال أحداث اللقاء تساؤلات الجماهير.
ووفقا لما أوضحته صحيفة "leparisien" الفرنسية، فإن السر وراء ارتداء إنريكي هذه السماعات من أجل تواصله مع مساعده إيتور أونزوي الذي كان يتواجد في المدرجات خلال المباراة.
وأشارت: "يتناوب مساعد إنريكي بين التواجد على مقاعد البدلاء وفي المدرجات مع محللي الفيديو، للحصول على رؤى مختلفة لأحداث اللقاء.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 63 نقطة في الصدارة، في حين أصبح رصيد كليرمون 21 نقطة في المركز الأخير.
ويواجه باريس سان جيرمان نظيره برشلونة، يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.