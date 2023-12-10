إلغاء مباراة غرناطة وأتلتيك بيلباو لوفاة أحد المشجعين في المدرجات

وشهدت مباراة ​غرناطة​ وأتلتيك بيلباو لحظات من التوتّر، حيث اشتبه الحكم بوجود مشكلة في المدرجات وحالة من التوتر ليتبيّن أن هناك مشجّعا يعاني من أزمة قلبيّة.

وفي الدقيقة 17 توقفت المباراة بعد تعرض أحد المشجعين لمشكلة في القلب في ملعب نويفو لوس كارمينيس معقل فريق أتلتيك بيلباو.

وهرع أطباء الفريقين إلى المدرجات لعلاج المشجع الذي يعاني من مشكلة في القلب، وجلس اللاعبون على مقاعد البدلاء، وبدؤوا بعدها في إجراء تمارين الإحماء.

وتم الإعلان عن وفاة المشجع؛ ما دفع الناديين لإبلاغ رابطة الدوري الإسباني، التي وافقت على إلغاء المباراة.

وقال نادي أتلتيك بيلباو في بيان رسمي: "الناديان وافقا على إلغاء المباراة بسبب وفاة المشجع في لوس كارمينيس".

وأضاف: "نأسف بشدة للحدث ونرسل أحر تعازينا لعائلته".